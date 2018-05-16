На сегодняшний день изготовленные из пенопласта изделия и заготовки пользуются огромной популярностью, так как считаются самым недорогим и благодарным типом декорирования. Поэтому компания «ТОП-Пенопласт», которая на рынке производства пенопластовой продукции занимает лидирующую позицию, готова предложить в своем ассортименте огромный выбор самых разных конструкций, шаблонов и готовых фигур, изготовленных из пенополистирола.
Елка из пенопласта
Цена от 1000 руб.
Объемная елка из пенопласта
Цена от 5000 руб.
Елка из пенопласта 3D
Цена от 7000 руб.
|Высота
|Толщина
|Цена
|30 см
|3 см
|250 руб.
|40 см
|4 см
|350 руб.
|50 см
|5 см
|430 руб.
|60 см
|5 см
|580 руб.
|70 см
|6 см
|850 руб.
|80 см
|6 см
|950 руб.
|90 см
|7 см
|1 100 руб.
|100 см
|7 см
|1 200 руб.
|150 см
|10 см
|2 600 руб.
|200 см
|10 см
|3 900 руб.
В преддверии периода Новогодних и Рождественских праздников мы предлагаем своим клиентам соответствующую тематическую атрибутику – от снежинок и елочных украшений до Снегурочек и Снеговиков. В частности, елка из пенопласта, купить которую у нас можно по самой выгодной цене в г. Москве, может стать прекрасным вариантом для украшения помещения и создания сказочной атмосферы в канун Нового Года.
Елка, изготовленная из пенопласта, в отличие от других, слегка банальных, игрушек и элементов декора, в преддверии Новогодних празднеств будет выглядеть оригинально, необычно, нарядно. При этом, стоимость такого рода изделий более, чем доступна, если сравнивать с аналогичными материалами.
Елки из пенопласта, которые Вы можете приобрести в компании «ТОП-Пенопласт» как в розницу, так и оптом, могут быть самых разных размеров и любого уровня сложности. Купив подобные фигуры, у Вас появится возможность эффектно и быстро украсить помещение любого плана:
Мы реализуем готовую продукцию, а также принимаем заказы на индивидуальное изготовление изделий из пенопласта. Команда наших мастеров и дизайнеров не только помогут создать эксклюзивный эскиз с учетом всех пожеланий и требований заказчика, но и воплотят его в реальность в течение минимально возможного периода времени, так как мы используем современное оборудование и специальные технологии, позволяющими нашей пенопластовой продукции быть конкурентноспособной. А учитывая отсутствие посредников, мы готовы предложить довольно привлекательные цены на тематические Новогодние изделия из пенопласта, купить которые Вы можете, связавшись с менеджерами нашей компании.
Помимо этого, наши технологии позволяют предлагать заказчикам и клиентам пенопластовую продукцию самого высокого качества. Снежинки, снеговики, снегурочки, шары и сосульки, а также елка из пенопласта вполне может поддерживать по желанию клиента особый стиль, чтобы передать корпоративный образ компании. Мы можем воплотить в жизнь самые смелые задумки и идеи, которые позволят заказчику при минимальных вложениях достичь желаемой цели.
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