ЕЛКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА

ЕЛКА ИЗ ПЕНОПЛАСТА ЦЕНА: от 1000 руб. RUB Оставить заявку

На сегодняшний день изготовленные из пенопласта изделия и заготовки пользуются огромной популярностью, так как считаются самым недорогим и благодарным типом декорирования. Поэтому компания «ТОП-Пенопласт», которая на рынке производства пенопластовой продукции занимает лидирующую позицию, готова предложить в своем ассортименте огромный выбор самых разных конструкций, шаблонов и готовых фигур, изготовленных из пенополистирола.

Елка из пенопласта Цена от 1000 руб. Заказать Объемная елка из пенопласта Цена от 5000 руб. Заказать Елка из пенопласта 3D Цена от 7000 руб. Заказать

Цена на Елочки пенопластовые (плоские)

Высота Толщина Цена 30 см 3 см 250 руб. 40 см 4 см 350 руб. 50 см 5 см 430 руб. 60 см 5 см 580 руб. 70 см 6 см 850 руб. 80 см 6 см 950 руб. 90 см 7 см 1 100 руб. 100 см 7 см 1 200 руб. 150 см 10 см 2 600 руб. 200 см 10 см 3 900 руб.

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В преддверии периода Новогодних и Рождественских праздников мы предлагаем своим клиентам соответствующую тематическую атрибутику – от снежинок и елочных украшений до Снегурочек и Снеговиков. В частности, елка из пенопласта, купить которую у нас можно по самой выгодной цене в г. Москве, может стать прекрасным вариантом для украшения помещения и создания сказочной атмосферы в канун Нового Года.

Елка, изготовленная из пенопласта, в отличие от других, слегка банальных, игрушек и элементов декора, в преддверии Новогодних празднеств будет выглядеть оригинально, необычно, нарядно. При этом, стоимость такого рода изделий более, чем доступна, если сравнивать с аналогичными материалами.

Елки из пенопласта, которые Вы можете приобрести в компании «ТОП-Пенопласт» как в розницу, так и оптом, могут быть самых разных размеров и любого уровня сложности. Купив подобные фигуры, у Вас появится возможность эффектно и быстро украсить помещение любого плана:

дом;

офис;

торговый зал, витрины;

ресторан, кафе и т. п.

Мы реализуем готовую продукцию, а также принимаем заказы на индивидуальное изготовление изделий из пенопласта. Команда наших мастеров и дизайнеров не только помогут создать эксклюзивный эскиз с учетом всех пожеланий и требований заказчика, но и воплотят его в реальность в течение минимально возможного периода времени, так как мы используем современное оборудование и специальные технологии, позволяющими нашей пенопластовой продукции быть конкурентноспособной. А учитывая отсутствие посредников, мы готовы предложить довольно привлекательные цены на тематические Новогодние изделия из пенопласта, купить которые Вы можете, связавшись с менеджерами нашей компании.

В чем преимущество нашей продукции?

Помимо этого, наши технологии позволяют предлагать заказчикам и клиентам пенопластовую продукцию самого высокого качества. Снежинки, снеговики, снегурочки, шары и сосульки, а также елка из пенопласта вполне может поддерживать по желанию клиента особый стиль, чтобы передать корпоративный образ компании. Мы можем воплотить в жизнь самые смелые задумки и идеи, которые позволят заказчику при минимальных вложениях достичь желаемой цели.

Это также возможно, потому что изделия и элементы декора к Новому Году (снежинки, сосульки, елочные украшения, снеговики, елка) из пенопласта, купить которые можно, оформив заказ на нашем сайте, обладают массой преимуществ, среди которых:

доступная стоимость;

незначительный вес;

простой монтаж-демонтаж;

возможность выполнить изделие любой сложности, выполняя различные фигурные элементы;

многообразие вариантов отделки;

устойчивость к разным факторам окружающей среды;

длительный срок эксплуатации без деформации и потери качества;

отсутствие нагрузки на несущую поверхность.

Наши изделия – это не только эксклюзивные фигуры и конструкции из пенопласта, это еще отличный вариант для брендинга и маркетинга. Приобретая нашу пенопластовую продукцию, Вы можете быть уверены, что праздник запомнится Вам надолго.